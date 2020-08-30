Son dakika haberi... ŞİLE SAHİLLERİNDE ATLI POLİS BİRLİKLERİYLE SOSYAL MESAFE DENETİMİ - Son Dakika

ŞİLE'deki sahillerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Atlı Polis Birlikleri ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde, vatandaşlar sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.

Şile halk ve özel plajlarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Birlikleri ekipleri tarafından dün denetim yapıldı. Sahillerde gezerek bilgilendirme yapan polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için uyarılarda bulundu. Vatandaşlara, Sağlık için, hepimiz için sloganıyla koronavirüs salgınının ancak tedbirlerin eksiksiz alınması ve birlikte mücadeleyle yenileceği mesajı verildi. Vatandaşlar ayrıca suda boğulma riskine karşı da uyarılarak bilgilendirildi. Bazı çocuklar, polislerin atını severken, bazısı da polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.