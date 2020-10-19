Son dakika haberi | Şili'de düzenlenen gösterilerde 1 kişi öldü, 580 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şili'de düzenlenen gösterilerde 1 kişi öldü, 580 kişi gözaltına alındı

19.10.2020 16:53
Son dakika haberi | Şili'de düzenlenen gösterilerde 1 kişi öldü, 580 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberi: BUENOS Şili'de geçen yıl başlayıp 5 aydan fazla süren gösterilerin yıl dönümünde düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarında bir kişi öldü, 580 kişi gözaltına alındı.

BUENOS Şili'de geçen yıl başlayıp 5 aydan fazla süren gösterilerin yıl dönümünde düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olaylarında bir kişi öldü, 580 kişi gözaltına alındı.

Şili basınındaki habere göre, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juan Francisco Galli, dün düzenlenen gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Galli, başkent Santiago yakınındaki La Victoria kentinde güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gösterilerde 287'si başkentte 580 kişinin gözaltına alındığını belirten Galli, ülke çapında 15 yağma olayının yaşandığını, 8 polis karakoluna saldırıldığını, 18'i ateşli silahla 116 güvenlik mensubunun yaralandığını kaydetti.

Dün düzenlenen gösterilerde, protestocular, başkent Santiago'da önce güvenlik güçlerinin kurumsal törenlerde kullandığı Carabineros Kilisesi'ni ardından da Asuncion Kilisesi'ni ateşe vermiş, Asuncion Kilisesi'nin çan kulesinin çökme görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşılmıştı.

Şili'deki gösteriler

Güney Amerika ülkesi Şili'de gösteriler, Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim 2019'da yapılan zam kararıyla başlamış ve 18 Ekim 2019'da da şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Ülkede "sosyal patlama" olarak anılan ve 5 aydan fazla süren gösteriler nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu binlerce kişi yaralanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, halkın ekonomik sorunlarını anlayamadığı için özür dileyerek ekonomik yardım paketini hayata geçirmiş, kabinesinden 8 bakanı değiştirmesine rağmen gösteriler devam etmişti.

Hükümetin geri adımlarına karşın durmayan gösteriler nedeniyle diktatör Pinochet'in 1990'da devrilmesinden sonra ilk kez doğal afet söz konusu olmamasına rağmen "acil durum" ilan edilmiş ve güvenliği sağlama görevi orduya verilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şili'de düzenlenen gösterilerde 1 kişi öldü, 580 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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