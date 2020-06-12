Son dakika haberi... Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Son dakika haberleri... BUENOS Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 870'e yükseldi.

Son dakika haberi... Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı, System.String[]

BUENOS Şili'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 870'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs görülenlerin sayısı 6 bin 754 artarak 160 bin 846'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 870'e yükseldi.

Nüfusu 7 milyonu aşan ve başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 124 bin 135 vaka ve 2 bin 273 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sağlık sistemi tehlikede

Sağlık Bakanı Jaime Manalich, geçen hafta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının nüfus hizmetlerine işlenenlerden alınacağını açıklamıştı.

Bölgedeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin kullanımının yüzde 95'in üzerine çıktığı ve sağlık sisteminin tehlikede olduğu belirtilmişti.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü yer olarak öne çıkıyor.

Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 08:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı - Son Dakika

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi? "Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı? Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı         
00:59
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı         
00:26
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı         
00:19
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur         
00:12
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu         
00:09
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi         
00:01
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim         
00:01
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı         
23:54
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi         
23:50
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir         
23:50
Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti         
23:44
Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu         
23:35
Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor Son Dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor         
23:33
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu         
23:19
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi         
23:14
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar         
23:09
Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor Batman Valisi Şahin, kentte vakaların artmasının nedenini anlattı: Gizlice nişan yapılıyor         
22:41
Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi Eşi ve kızları tarafından terk edilen adam, alkol alıp evi ateşe verdi         
22:35
Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu Koronavirüsün umut düzeyine etkisi araştırıldı: 40 yaş ve üstü daha umutlu         
22:31
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu         
22:14
Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim! Bakan Koca'dan Süper Lig'in yeniden başlamasına ilişkin paylaşım: Oyunu kuralına göre izleyelim!         
22:05
Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji,16 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
22:03
Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor         
22:01
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak         
22:00
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı         
21:42
Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı Fenerbahçe - Kayserispor maçında Ozan Tufan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı         
21:30
Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi Ozan Tufan'ın kırmızı kartı sonrası, Emre Belözoğlu hakeme sert tepki gösterdi         
21:30
İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu İzmir'de, sulama kanalının yakınlarında ceset bulundu         
21:25
Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı Maçka Parkı'nda içki şişesiyle doktorun boğazını kesen saldırgan tutuklandı         
21:09
Hazal Kaya'dan Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez         
21:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2020 02:29:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Şili'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]