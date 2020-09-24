Son dakika haberi... Silifke'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Köseçobanlı Mahallesi'nde bir kişinin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Evde 48 gram kubar esrar, 377 kenevir tohumu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:09 - Kaynak: AA
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