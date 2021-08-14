Son dakika haberi | Silifke'deki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bir son dakika haberine göre MERSİN'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bulunan eski SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

MERSİN'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bulunan eski SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan SEKA kağıt fabrikasının olduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı 2 arazöz, 1 helikopter, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



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