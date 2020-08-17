MERSİN'in Silifke ilçesi Çadırlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Yangın, Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 40 orman işçisi ile 5 arazöz karadan, 1 helikopter ise havadan müdahale etti. Kızılçam ormanında etkili olan yangın, büyümeden söndürüldü.Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.