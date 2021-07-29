Son dakika haberi... Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (5) - Son Dakika

Son dakika haberi... Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (5)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin- Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisini azaltmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Boğsak'taki kamp alanları ve 2 mahalledeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. İlçede farklı bir noktada ikinci yangın çıktı Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AA muhabirine, Boğsak'ın yanı sıra ilçenin Işıklı Mahallesi'nde de yangın çıktığını söyledi. Nazlı, "Boğsak ve Işıklı olmak üzere ilçemizdeki 2 noktada yangına müdahale ediyoruz. Boğsak mevkisindeki İmamuşağı ile Işıklı mahallelerindeki bazı evlerimizi tedbir amaçlı boşalttık. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarının (TOMA) da destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son Dakika

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