Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE 60 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE 60 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberine göre Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de gezintiye çıkan yaşlı adam henüz belirlenemeyen bir nedenle 60 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE 60 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de gezintiye çıkan yaşlı adam henüz belirlenemeyen bir nedenle 60 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gezintiye çıkan 70 yaşındaki Beyzat Engin dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten denize düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamı bulmak için İBB Silivri İtfaiye ekipleri botla denize açıldı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından 70 yaşındaki yaşlı adamın deniz kenarında cansız bedenine ulaşarak karaya çıkartırdı. İncelemelerin ardından Ergin'in cansız bedeni Yenibosna Adlı Tıp Kurum'una sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Silivri, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 01:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE 60 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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