Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

24.11.2020 18:51
Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL DHASilivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI-Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL DHA

Silivri'de bir ailenin kaldığı prefabrik evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Yolcu Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir prefabrik evde çıktı. Avcılar'da yaşayan aile, Değirmenköy'de bulunan evlerine geldi. Anne Çiğdem S. ve baba Nihat S. Bahçede bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede prefabrik evi sararken 16 yaşındaki A.S ve 7 yaşındaki İ.S evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.    MAHSUR KALAN ABİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, mahsur kalan çocukların kurtarılması için çalışmalar başlatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren itfaiye ekipleri, abi kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

ACILI ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADIÇocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen Çiğdem S., sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan annenin, "Annem gelin hadi bekliyorum" feryatları bekleyenlerin yüreğini dağladı. Baba Nihat S. de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yangının çıktığı evde incelemeleri devam ediyor.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | SİLİVRİ'DE ÇIKAN YANGINDA 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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