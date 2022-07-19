SİLİVRİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 5 YARALI - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 5 YARALI

19.07.2022 21:50

SİLİVRİ'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PS 4365 plakalı otomobil, refüjü aştıktan sonra karşı şeride geçip 34 TR 2981 plakalı hafif ticari araçla kafa kafa çarpıştı. Otomobil ardından takla atarak ters döndü. Haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan 5 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldıktan sonra, trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Son dakika haberleri | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı Son dakika haberleri | Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı Son dakika haberleri: Hafif ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 yaralı Son dakika haberleri: Hafif ticari araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞAN OTOMOBİL TAKLA ATTI 5 YARALI - Son Dakika
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