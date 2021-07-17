SİLİVRİ'DE İŞ YERİNDE KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

SİLİVRİ'DE bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde oto tamircide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. İş yeri çalışanları içerideki malzemeleri dışarıya çıkarttı. Yanınla ilgili inceleme başlatıldı.