Son dakika haberleri: Silivri'de jandarmadan düğünlerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timlerince Silivri 'nin Selimpaşa Mahallesi'nde kına ve düğün merasimlerinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. "Sağlığımız için hepimiz için" parolasıyla yapılan denetime 598 personel katıldı. Denetimlerde ekipler, vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarında bulundu.

BİR SAAT KURALINA UYULUP UYULMADIĞI KONTROL EDİLDİ

Denetimde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 saatlik süre kısıtlamasına uyulup uyulmadığı, sadece ambalajlı olmak kaydıyla su servisinden başka bir ikram yapılıp yapılmadığı, düğün merasimi esnasında gelin ve damat hariç olmak üzere oyun, dans ve halay çekilip çekilmediği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç 65 yaş üstü ve 15 yaş altı kişilerin de düğün merasimine katılıp katılmadıkları da kontrol edildi.

JANDARMADAN EVLENEN ÇİFTLERİ TEBRİK Jandarma ekipleri ayrıca denetim için geldikleri düğün salonlarında evlenen çiftleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluklar dilediler.



- İstanbul