Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM- Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Pirimehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon yaptı. Operasyonda ünlü ayakkabı markalarının kaçak ürünlerinin bulunduğu 500 adet ayakkabı ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan ürünlere polis ekiplerince el konuldu. Şüpheli A.S., E.C., ve M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 22:06 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Silivri'de kaçak ayakkabı operasyonu - Son Dakika