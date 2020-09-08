Son dakika haberi... Silivri'de kaçak ayakkabı operasyonu - Son Dakika

SİLİVRİ'de bir depoya baskın yapan polis ekipleri ünlü markaların kaçak ürünlerinden oluşan 500 adet ayakkabı ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM- Güvenlik Büro Amirliği ekipleri Pirimehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depoya operasyon yaptı. Operasyonda ünlü ayakkabı markalarının kaçak ürünlerinin bulunduğu 500 adet ayakkabı ele geçirildi. Piyasa değeri 250 bin lira olan ürünlere polis ekiplerince el konuldu. Şüpheli A.S., E.C., ve M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul