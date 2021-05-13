Son dakika gündem: Silivri'de müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Silivri'de bir sitede bulunan müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Semizkumlar Mahallesi Erguvan Sokak'taki bir sitedeki müstakil evin çatısında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Yangının, evin bahçesinde yapılan mangaldan yükselen kıvılcımların çatıdaki kuş yuvalarını tutuşturmasıyla çıktığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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