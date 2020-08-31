Son dakika haberi! SİLİVRİ'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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Silivri'de seyyar köfte satışı yapan minibüs alevlere teslim oldu.

Olay, dün 17.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi benzinlik yanında bulunan seyyar köfte satışı yapan minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Park halindeki aracın yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa bir sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere teslim olan minibüsü söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.