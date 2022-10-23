Konuyla ilgili açılama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

İstanbul 'un Silivri'de bugün saat 18.30 sıralarında cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya operasyon yapılmış. Operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda bir komiser yardımcısı silahla, bir polis memuru ise düşme sonucu yaralanmıştı. Silivri Devlet Hastanesi 'nde tedavi gören Komiser Yardımcısı Alim Nar hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Nar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Silivri'de polise yönelik silahlı saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu - Son Dakika

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