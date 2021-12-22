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Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı - Son Dakika

Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı

22.12.2021 13:22

Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı Sahte alkol imalatı yapılan adrese yapılan baskında 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte alkol ele geçirildi Silivri'de sahte alkol imalatı yapılan adrese yapılan baskında 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi...

Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı

Sahte alkol imalatı yapılan adrese yapılan baskında 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte alkol ele geçirildi

İSTANBUL - Silivri'de sahte alkol imalatı yapılan adrese yapılan baskında 15 adet plastik pet şişe içerisinde sahte alkol ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte alkol imalatı yapıldığı yönünde bilgi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri içeride arama yaptı. Yapılan aramalarda 15 adet bidon içerisinde toplam 75 litre kimyasal madde, 48 adet 15ml. esans, 1 adet 1 litre etil alkol, 1 adet 19 litre damacana içerisinde kimyasal madde, 15 adet plastik pet şişe içerisinde içi dolu sahte alkol ele geçirilirken, G.G. isimli şahıs da gözaltına alındı.

Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı
Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı
Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı
Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Kimyasal, Silivri, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silivri'de sahte alkol baskını: 1 gözaltı - Son Dakika
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