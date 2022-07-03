Son dakika haberleri! Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

03.07.2022 21:35

Son dakika haberleri: Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu Silivri'nin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan yangınlar, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi.

Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu

İSTANBUL - Silivri'nin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan yangınlar, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

Silivri'nin farklı bölgelerinde akşam saatlerinde çıkan yangınlar, yüzlerce dönümlük alanı küle çevirdi. Celaliye Çöplüğü'nde başlayan yangın, Ortaköy Mahallesi Ayazma mevkiinde bulunan buğday tarlasının yanmasıyla devam etti. 80 dönümlük ekili buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden ve yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Öte yandan aynı saatlerde Selimpaşa Araptepe mevkiinde de yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızlı şekilde ilerleyen yangına, Silivri İtfaiyesi ile Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 140 dönümlük alanın kül olduğu yangında 30 kovan arı da telef oldu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken yangınların çıkış sebebi araştırılıyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | TEKİRDAĞ'DA ÇIKAN YANGINDA 50 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU Son dakika haber | TEKİRDAĞ'DA ÇIKAN YANGINDA 50 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE ART ARDA 5 NOKTADA ÇIKAN YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE ART ARDA 5 NOKTADA ÇIKAN YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dodurga beldesinde alınan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama: Seçimleri açık ara farkla kazandık
20:43 Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı
20:27 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
20:24 Çankırı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanı seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
19:57 Büyük Britanya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2.tura yükseldi
19:56 Artan orman yangınları sonrası valilik harekete geçti: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
19:53 Okan Buruk'un sağ kolu İspanyol İtalyan ekibi Udinese'de çalışan Garcia Gomez oldu
19:48 6'lı masadan toplantı sonrası ortak açıklama: Tüm sorunların kaynağı Cumhurbaşkanlığı sistemidir, sandık bir an önce milletin önüne getirilmelidir
19:38 Emre Mor'dan takım arkadaşı Arda Güler'e: Arda'yı kendime benzetiyorum, yaptığım yanlışları ona anlatacağım
18:45 Kurtlardan koyun sürüsüne pusu! Taktiklerini saldırı için doğru anı bekleyip gerçekleştirmeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 22:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Silivri'de yangın çıktı, yüzlerce dönümlük arazi kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement