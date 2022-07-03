Son dakika haberi! SİLİVRİ'DE YAZLIKLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİYİ JANDARMA YAKALADI - Son Dakika
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Son dakika haberi! SİLİVRİ'DE YAZLIKLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİYİ JANDARMA YAKALADI

03.07.2022 08:44

Son dakika haber: SİLİVRİ'de yazlıklardan hırsızlık yapan şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı.

SİLİVRİ'de yazlıklardan hırsızlık yapan şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı kamyonette yapılan aramada çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silivri'de devriye görevi esnasında seyir halinde bulunan bir kamyonetin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine aracı takibe başladı. Kamyonet sürücüsü, dur ihtarına uymayıp stabilize yola girdi. Panikleyen şüpheli sürücü kamyonetten inip araziye doğru kaçtı. Terk edilen kamyonette arama yapan Jandarma ekipleri; 30 litre mazot, çapa makinesi, 2 akü, 2 koltuk, bisiklet, akü şarj cihazı ile bir miktar ev bakliyatı buldu.

Jandarma ekipleri, şüphelinin arkasında bıraktığı her izi dikkatle inceledi ve yapılan araştırmada malların çalıntı olduğu belirlendi. Çapa makinesinin üstündeki seri numarasından üreten firma ile iletişime geçildi. Ardından makinenin sahibine ulaşıldı. Yapılan görüşmede; şahsın Silivri'de yazlık evinin olduğu ve evinin soyulduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Yazlıkta arama yapan ekipler, bulduğu delilleri tek tek titiz bir şekilde inceleyerek hırsızın kimliğine ulaştı. H.T. isimli şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, 16 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı. H.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SİLİVRİ'DE YAZLIKLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİYİ JANDARMA YAKALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! SİLİVRİ'DE YAZLIKLARDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİYİ JANDARMA YAKALADI - Son Dakika
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