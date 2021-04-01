Son dakika haberi... Silivrispor: 0-0 - Son Dakika

Son dakika haberi... Silivrispor: 0-0

01.04.2021 17:11
Son dakika haberi... Silivrispor: 0-0, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre STAT: ATATÜRKHAKEMLER: Ahmet Resuloğlu (xx), Gökhan Yüksel (xx), Metin Uçar (xx) MUĞLASPOR: Nusret (xx) - İbrahim Can (x) (Dk. 63 Bülent x), Taner (x) (Dk. 71 Buğrahan x), Emre Okur (xx), İbrahim İçuz (xx), Burçin (xx), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (xx), Muhammet (xx) (Dk.

STAT: ATATÜRK

HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu (xx), Gökhan Yüksel (xx), Metin Uçar (xx)

MUĞLASPOR: Nusret (xx) - İbrahim Can (x) (Dk. 63 Bülent x), Taner (x) (Dk. 71 Buğrahan x), Emre Okur (xx), İbrahim İçuz (xx), Burçin (xx), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (xx), Muhammet (xx) (Dk. 84 Ender), Volkan (xx), Osman (x)SİLİVRİSPOR: Alper (x) - Ardahan (xx), Bülent (xx), Emre (x), Muhammet (x) (Dk. 90+2 Cankat), Mustafa (x) (Dk. 90+2 Veli), Oğuz (x), Ramazan (xx), Sercan (x) (Dk. 86 Mert), Şehmus (xx) (Dk. 64 Soner x), Tufan (xx)SARI KARTLAR: Taner, İbrahim İçuz (Muğlaspor), Muhammet, Sercan (Silivrispor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son sırada yer alan Muğlaspor evinde Silivrispor'la golsüz berabere kaldı: 0-0.İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremezken, yeşil-beyazlılar son 5 hafta öncesi 19 puanla dipten kurtulamayıp ümit tüketti. Silivrispor da puanını 29'a çıkardı ancak düşme hattından uzaklaşamadı. 3'üncü dakikada Muğlasporlu İbrahim Can'ın kafa vuruşuyla attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 23'üncü dakikada Muğlaspor atağında Silivrispor ceza sahası içinde oluşan karambolde Muhammet'in vuruşunu kaleci Alper son anda kornere çeldi. 26'ncı dakikada  Taner'in yaklaşık 30 metreden vuruşu az farkla auta çıktı. 45'inci dakikada Muğlaspor atağında çalımlarla ceza sahası giren İbrahim'in vuruşunda kaleci Alper gole izin vermedi.  49'uncu dakikada Silivrisporlu Mustafa'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Nusret son anda çıkardı. 69'uncu dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Osman'ın sağdan ortasında ceza alanı içerisinde Volkan'ın ayak koyduğu top direk dibinden auta çıktı. 83'üncü dakikada Muğlaspor atağında Emre Okur'un ara pasıyla topla buluşan Volkan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Maç golsüz sonuçlandı.


Ahmet Resuloğlu, Gökhan Yüksel, İbrahim Can, Emre Okur, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Silivrispor: 0-0 - Son Dakika Spor


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