Son dakika haberi... Silvan'a 1. Kılıçarslan Kent Meydanı kazandırılacak - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 14 bin 430 metrekarelik alana 1. Kılıçarslan Kent Meydanı inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşların soluklanabileceği alanlar oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çalışma kapsamında Silvan'da Diyarbakır Caddesi üzerindeki 14 bin 430 metrekarelik alanı kent meydanı yapıyor.

İlçesinin çehresini değiştirecek olan meydan projesinde, 8 bin 300 metrekarelik yeşil alana yer verildi.

7'den 70'e tüm Silvanlıların yararlanacağı şekilde düşünülen proje, çay bahçesi, kademeli havuz, kuru havuz, amfi, çocuk oyun alanları, yaya yolları, ağaç altı piknik masalı oturma alanı olacak şekilde tasarlandı.

Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan'ın adı verilecek meydana yerleştirilecek anı duvarında 1. Kılıçarslan'ın hayatını anlatan metnin yanı sıra silueti ile Selçuklu dönemini yansıtan kapı yer alacak.

"Silvan 1. Kılıçarslan Kent Meydanı Yapım İşi" ihalesine 3 firma katıldı. 19 Kasım'da yapılan ihalede firmaların teklif mektupları açılarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi.

İhaleyi kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.

İhale takviminin ardından Kent Meydanının yapımına başlanılacak.