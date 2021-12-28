SPOR Silvan'da kadın polislerden Aslanspor Kadın Futbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika

SPOR Silvan'da kadın polislerden Aslanspor Kadın Futbol Takımı'na ziyaret

İhsan YILMAZ/SİLVAN, (Diyarbakır), (DHA)? DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Silvan Aslanspor Kadın Futbol Takımı'nı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman ile kadın polisler ziyaret ederek, çiçek verdi. Aslanspor Kadın Futbol Takımı Kaptanı Fennur Viyan Cesur, "Silvan'da bunun gerçekleşmesi gerçekten zordu. O zoru başardık. Çok mutluyuz. Zaman zaman polis ablalarımız geliyor. Bu da bizi çok fazla motive ediyor" dedi.

Silvan ilçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman beraberinde kadın polislerle, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan Silvan Aslanspor Kadın Futbol Takımı sporcuları ziyarete ederek, çiçek verdi. Tarihinde ilk kez kadın futbol takımı kurulan Silvan İlçesinde 40 kadın sporcu Aslanspor takımı bünyesinde idmanlara başladı. İdman sırasında Emniyet Müdürü Yaman ile kadın polisler, kadın sporcuları sahada ziyaret ederek, moral verdi.

'POLİS ABLALARIMIZIN ZİYARETİ BİZİ MUTLU ETTİ'

Aslanspor Kadın Futbol Takımı Kaptanı Fennur Viyan Cesur, kadın polislerin kendilerine ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti. Cesur, 'Aslanspor Futbol Takımı'ndayım. Bir hedefimiz vardı bir hayalimiz vardı. Silvan'da bunun gerçekleşmesi gerçekten zordu. O zoru başardık. Çok mutluyuz. Zaman zaman polis ablalarımız geliyor. Bu da bizi çok fazla motive ediyor. Onları aramızda gördüğümüz için çok mutluyuz. 3. Lige katılıyoruz ve çok heyecanlıyız. Hayalimiz gerçekleştiği için çok mutluyum. Kadınlara yönelik neler yapıldığını görebiliyoruz. İmkansızı başardık. Tüm kadın arkadaşlarımızın da buraya katılım sağlayıp, kadınların neler yapabileceğini göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Orta saha oyuncusu Zeynep Altun da, 'Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Biz buradayız, siz de buraya gelin diyoruz. Kadın polis ablalarımızın bizlere büyük destekleri var, bu da bizi motive ediyor' dedi.

'KADINLARI SAHADA GÖRMEK GÜZEL'

Silvan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman ise, gençleri artık her alanda görmeye başladıklarını ifade ederek, "Kadınlarımızı başarılarla sahada görmek çok güzel. Kadınlarımız da, kızlarımız da buradalar. Silvan'da kadın futbol takımı kuruldu. Kadınlarımız her alanda kendilerini göstermeye başladılar. Burada sadece futbol değil, başka branşlardan yani basketbol, voleybol, karate ve kick boks branşlarında da hem kızlarımız hem de erkekler artık sporla uğraşmaya başladılar" diye konuştu.

'40 SPORCU KIZIMIZLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Silvan Aslanspor Kulübü Başkanı Aslan Bakır ise, kulübü 2010 yılında kurduklarını söyledi. Bakır, "İlk defa kadın futbol branşında lige katılım yapıyoruz. Yaklaşık 40 kız sporcumuz var. Bu sporcularımıza sahip çıkma adına çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de bizleri ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürümüz, komiserimiz ve kadın polis arkadaşlarımız kızlarımızı ziyaret ederek, desteklerini sundular. İnşallah bu destekler devamlı olarak gelir. Kızlarımız, erkeklerimiz ilçelerinde özlenen bu branşlarda büyük başarılar getirecek" dedi.