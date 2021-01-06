Son dakika haberi | Silvan'da şehitler için anıt park yapıldı
06.01.2021 13:23
Son dakika haberler... Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan güvenlik korucuları için yapılan anıt park hizmete girdi.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda şehit olan güvenlik korucuları için yapılan anıt park hizmete girdi.
Onbaşılar köyünde terör örgütü PKK tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen saldırılarda şehit olan 10 güvenlik korucusu için köy meydanında şehitlik anıt parkı yapıldı. Onbaşılar köyü sakinlerinden Kerem Bartev, "Silvan Belediyesi tarafında köy meydanında şehitlerimiz için anıt park yapıldı. Belediyemiz kısa sürede şehitler anıtını inşa ederek, çocuklarımızın oynayabileceği, hoşça vakit geçirebileceği bir mekanı bizlere kazandırdı. Bu yoğun iş temposu arasında bizleri düşünerek bizlere moral ve motivasyon veren belediye başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR
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