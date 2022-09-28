Olay, akşam saatlerinde Silvan ilçesinde Cami Mahallesi 226 sokakta meydana geldi. İlçede kuyumculuk yapan Ö.T.'nin kullandığı otomobile, seyir halindeyken tabancayla ateş edildi. Ö.T. saldırıdan yara almadan kurtulurken, otomobile ise 1 kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde kuyumculuk yapan Ö.T.'nin (38) kullandığı otomobile, borç- alacak nedeniyle husumetli olduğu kişi tarafından ateş açıldı. Ö.T. saldırıdan yara almazken, kaçan şüpheli ise yakalandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SİLVAN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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