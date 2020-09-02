Son dakika haberi... Silvan'da son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... - Silvan'da son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
- Silvan'da son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetti
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Silvan'da son 2 günde 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 128 kişinin de virüse yakalandığı öğrenildi. Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafında kurulan 4 ekibin, her gün mesai saatleri içinde evlerinde karantinada bulunan vatandaşları kontrol ettiği ve evde kalıp kalmadığının denetlendiği kaydedildi.
Son Dakika Dışişleri Bakanlığı, Alman Die Welt'in provokatif Türkiye haberini yalanladı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: En küçük ihlale dahi izin vermeyeceğiz İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Galatasaray, Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için yeniden devreye girdi Niğde'de bir kişi, hastane otoparkındaki otomobilde ölü bulundu Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Tahrik etmeye devam ediyorlar! Yunan Cumhurbaşkanı, 13 Eylül'de Meis Adası'na ayak basacak Son Dakika: ABD'den tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı