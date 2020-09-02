Son dakika haberi... Silvan'da son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

- Silvan'da son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 2 günde korona virüs nedeni ile 13 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığı Silvan'da son 2 günde 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 128 kişinin de virüse yakalandığı öğrenildi. Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafında kurulan 4 ekibin, her gün mesai saatleri içinde evlerinde karantinada bulunan vatandaşları kontrol ettiği ve evde kalıp kalmadığının denetlendiği kaydedildi.