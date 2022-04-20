Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın

20.04.2022 10:41
Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın

Son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde çıkan yangında, 3 katlı binanın 3. katı ve çatısı tamamen yandı.

Kütahya'nın Simav ilçesi Yemişli köyünde çıkan yangında, 3 katlı binanın 3. katı ve çatısı tamamen yandı.

Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden Simav Belediyesi İtfaiyesi ve çevre belde itfaiyelerinin uğraşları sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında binanın 3. katı ve çatısı tamamen, bitişikteki binanın ise çatısı kısmen yandı.

Yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın
Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın
Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın
Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın
Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın
Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın

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Kütahya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Simav'da korkutan yangın - Son Dakika
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