Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor

09.01.2021 12:29

Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 2 Aralık Çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve 36 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Fatma Çeri'yi arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.

Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirciköy beldesinde, 2 Aralık Çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu bildirilen ve 36 gündür kendisinden haber alınamayan 3 çocuk annesi Fatma Çeri'yi arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.

Kayıp Fatma Çeri'nin eşi Beyti Çeri (70), eşinin 36 gün önce 'kestane başağı'na gitmek üzere evden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini ifade etti. Acılı eş Çeri "Kaybolduğu gün, eşime dağlara gitmemesini söylemiştim, son olarak bir kere daha gitmeyi istedi. Daha öncede 20 güne yakın aynı bölgeye kestane başağı yapmak için gitmişti. Eşim akşama kadar eve gelmeyince aramak için kestane koruluğuna gittim, belediye personelleri ve belde halkının da katılımıyla geç saatlere kadar aradık. O günden bu yana jandarma ekipleri ve AFAD ile yaptığımız aramalardan hiçbir sonuç alamadık. Devletimizden ve vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz" dedi.

Kayıp Fatma Çeri'nin büyük kızı Havva Ergün ise, "36 gün önce akşam saatlerinde kardeşim Yeliz beni telefonla arayıp, annemizin eve dönmediğini haber verdi. Babamın Beyce köy sınırlarında bulunan Köklengeç mevkiindeki kendi tarlamızda annemi aradığını öğrendim. Gece geç saatlere kadar süren, annemi aranma çalışmalarına biz de katıldık. Ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan aramalarımız, saat 23.00'e kadar sürdü ancak yine bir bulguya rastlamadık. Sonraki günlerde Devletin bütün ekipleri, AFAD, AKUT, jandarma, polis, helikopter ve dron ile yapılan tüm aramalardan sonuç çıkmadı. Annem belki bir gün çıkar gelir diye ümitle bekliyoruz" dedi.

Kayıp Fatma Çeri'nin küçük kızı Yeliz Durmaz da "36 gün önce kaybolduğunu öğrendiğimiz annemizi aramak için Beyce köy sınırındaki koru mevkiine gittik, ancak hiçbir ize rastlayamadık. Daha sonra yapılan tüm aramalarda devletten çok büyük destek gördük. Arama çalışmalarımız sırasında, Beyce köydeki tarla komşularımızdan bazılarının, annemi belirtilen arazilerde kestane ve çırpı toplarken gördüklerini öğrendik. Arama yapılan bölgedeki kuyuları, dere yataklarında yapılan arama çalışmalarına yardımcı oldular. Annemizin bir gün çıkıp gelebilir ümidiyle bekleyiş içindeyiz. 36 günden beri aramaya devam ediyoruz. Bu güne kadar destek olanlara teşekkür ediyoruz. Yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımızdan haber bekliyoruz. Çok perişan olduk, bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Demirci Mahallesi Muhtarı İhsan Mutlu, belediye personelleri ve vatandaşların katılımıyla Fatma Çeri'yi arama çalışmalarına katıldıklarını belirterek, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Kütahya Valisi Ali Çelik'in, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün, Jandarma Komutanlığı'nın arama çalışmalarına katılarak destek olduklarını ifade etti.

Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor
Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor
Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor
Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor
Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor
Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor
Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor

Demirciköy, Kütahya, Aralık, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Parasını mevduata yatıracaklar dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Ellerinde masumların kanı var! Eylem hazırlığındaki teröristler saklandıkları konteynerde yakalandı Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Stajyer avukata iğrenç taciz! Dosya inceleme bahanesiyle odasına çağırıp arkasından sarılmış Eksi 20 derece bile onları durduramadı! Buz tutan nehirde elleriyle balık avladılar Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti
Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı Eski Galatasaraylı Jem Karacan, Scunthorpe ile sözleşme imzaladı         
13:22
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
11:40
Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor Müfit Can Saçıntı, tonlarca yem kazandıracak yarışma programıyla ekrana dönüyor         
11:20
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı         
11:11
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor Pazar gününe dikkat! İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor         
10:03
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü Trabzonlu turizmci tekneyi dağa çıkarıp, kafeteryaya dönüştürdü         
09:17
Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor Kadın girişimci devletten hibe aldığı 6 düve ile hayvancılığa başladı, şimdi paraya para demiyor         
09:11
Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor Korona döneminde herkesin işleri kötüye giderken tabut ustaları yoğun mesai yapıyor         
08:55
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı         
23:25
İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım         
22:40
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 13:27:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Simavlı kayıp kadından 36 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei