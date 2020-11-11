Son dakika haberi: Simitçi cinayetinde gözaltına alınan rakip fırının sahipleri adliyede(2)
11.11.2020 18:33
Son dakika gündem haberine göre TUTUKLANDIZonguldak'ta simit fırını işletmecisi Şaban Köroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen rakip fırının sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta simit fırını işletmecisi Şaban Köroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen rakip fırının sahibi Cafer B. ve oğlu Sadık B., savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinde, Köroğlu ile seyyar simit satışı yapanlara simit verme nedeniyle aralarında husumet bulunduğunu söyleyen Cafer B., cinayeti işlediğini itiraf etti. Cafer B., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Oğlu Sadık B., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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