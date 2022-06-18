Son dakika haberi! Sınava geç kaldı, trafik polisinin çabası da yeterli olmadı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sınava geç kaldı, trafik polisinin çabası da yeterli olmadı

18.06.2022 11:58
Son dakika haberi! Sınava geç kaldı, trafik polisinin çabası da yeterli olmadı

Son dakika habere göre MERSİN'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan Ahmet Tayan'ı, okula trafik polisi getirdi.

MERSİN'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan Ahmet Tayan'ı, okula trafik polisi getirdi. Polisin çabasına rağmen kapılar kapandığı için Tayan, salona alınmadı.

Mersin'de 112 okulda 40 bin 96 üniversite adayı, YKS'nin ilk ayağı olan TYT'ye girdi. Saat 10.15'te başlayacak sınav öncesi kapılar, 10.00'da kapandı. Üniversite adayları, salonda ter dökerken aileleri de dışarıda bekledi. Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde de sınav heyecanı yaşandı. Ahmet Tayan, kapıların kapanmasından birkaç dakika sonra trafik polisinin motosikletiyle okula geldi. Motosikletten inip koşarak okul bahçesine giren öğrenci, kapıda kaldı. Geç kaldığı için trafik polisiyle geldiğini söyleyen Tayan, salona alınmadı. Tayan'ı, polis memuru teselli etti.

KİMLİĞİNİ KAYBETMİŞKimliğini kaybettiği için sınava geç kaldığını belirten Ahmet Tayan, "1 dakika geç kaldım ancak içeri almadılar. Kimliğimi kaybetmişim, gidip nüfus müdürlüğünden çıkardım. Sağ olsun trafik polisi yardımcı oldu, yine de yeterli olmadı. Sınava ilk defa girecektim, 1 yılım boşa gitti. Çok üzgünüm" dedi.

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Kaynak: DHA

Mersin, TYT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sınava geç kaldı, trafik polisinin çabası da yeterli olmadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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