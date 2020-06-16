Son dakika haberi: Sincan Belediyesi 2019 faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı - Son Dakika

Sincan Belediyesi'nin 2019 yılı hizmet, yatırım ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP grupları; Sincan Belediyesinin pandemi sürecindeki çalışmaları ve yapılan yatırımları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.



Sincan Belediyesi Meclisi, Başkan Murat Ercan başkanlığında Kültür Evi'nde toplandı. Meclis üyeleri koronavirüs tedbirlerine uydu, maske taktı.



Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve Sincan Belediyesinin 2019 Yılı Faaliyet Raporu okundu. Meclis'te grubu bulunan AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirdi.



AK Parti grubu adına söz alan Belediye Meclis Üyesi Nihat Yalçın, çalışmalarından dolayı belediye personeli ve Başkan Ercan'a teşekkür etti. Yalçın, "Geçtiğimiz yılın faaliyetlerine baktığımızda Sincan'da devam eden, hatta devam eden projelerle kalmayıp üstüne yenilerini ekleyen bir belediye yönetimimiz ve belediye başkanımız mevcut. Tüm faaliyetlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sincanımızı geçmişten aldığımız değerlerle daha iyiye, daha güzel günlere taşıyacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



MHP Grup Başkanvekili Hamdi Yılmaz yardımlara değindi. Sincan Belediyesinin işten çıkarılan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Bu zorlu süreçte tüm müdürlükler çok yoğun çalışmalar yürüttü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz işten çıkarılan ve muhtaç olan vatandaşlarımıza sahip çıktı. Tüm personeller fedakarca çalıştı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Ünal, "İnsan sağlığını direkt ilgilendiren olağanüstü krizlerin siyaseti, partisi, muhalefeti olmaz." dedi. Yılmaz, "Sayın Başkanımıza ve tüm personele koronavirüs sürecindeki özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz da yatırımları değerlendirdi. Yılmaz, "Kapalı spor salonu, çok amaçlı salon ve kültür merkezlerinin ilçemize değer katacağı açıktır. Bu yatırımları destekliyoruz. 2019 mali yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Başkan Murat Ercan meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Koronavirüs süreciyle ilgili bilgi veren Başkan Ercan, "14 Şubat günü dezenfeksiyona başladık. Henüz Türkiye'ye gelmemişti. Okullarımızı, camilerimizi dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gıda kolisi dağıttık. Sadece Ramazan'da 10 bin 90 gıda kolisi dağıttık. 400 bin maske dağıttık. Hijyen paketleri dağıttık. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde vatandaşı mağdur etmemek için çalıştık." dedi.



Sincan'a yapılan yatırımları da anlatan Başkan Ercan, " Ankara'nın en büyük kongre merkezini yapıyoruz. Fatih'te çok amaçlı salonumuzun inşası devam ediyor. Spor salonumuzu tamamladık, millet kıraathanelerimizi 5'e çıkarıyoruz. 5 adet gençlik merkezimizin inşaatı başladı. 3 adet yüzme havuzumuz da yakında başlayacak. Hepimizin ortak derdi Sincan. İyi niyetinizden, çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.



Konuşmaların ardından 2019 Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. - ANKARA