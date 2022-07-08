Sincan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sincan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

08.07.2022 15:43

Sincan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sincan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sincan'da bulunan Vatan Caddesi'yle İpek Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 06 FKA 07 plakalı araç servis aracına arkadan çarpmasının ardından kayan araç da bir başka araca çarptı.

Olayda hayatını kaybeden kimse olmazken yaralanan Rüştü S. isimli vatandaş 112 ekiplerinin gelmesinin ardından hastaneye sevk edildi. Diğer araçlarda ise sadece maddi hasar meydana geldi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sincan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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