Sincan'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sincan'da bulunan Vatan Caddesi'yle İpek Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 06 FKA 07 plakalı araç servis aracına arkadan çarpmasının ardından kayan araç da bir başka araca çarptı.
Olayda hayatını kaybeden kimse olmazken yaralanan Rüştü S. isimli vatandaş 112 ekiplerinin gelmesinin ardından hastaneye sevk edildi. Diğer araçlarda ise sadece maddi hasar meydana geldi.
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