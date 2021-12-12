Son dakika haberi... Sincar'da terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ ile Irak ordusu çatıştı - Son Dakika

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, "Irak ordusu ve YBŞ sempatizanlarının karşı karşıya gelmesi neticesinde, orduya ait bir tank ateşe verildi, 2 gösterici de yaralandı." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "PKK'ya bağlı YBŞ ve Irak ordusu arasında silahlı çatışma çıktığı ve Irak ordusunun geri çekildiği" de belirtildi.

Öte yandan yerel medyadaki haberlere göre, PKK'ya bağlı teröristlerin, TSK'nın terör örgütüne karşı operasyonlarını bahane ederek ilçedeki devlet kurumlarını zorla kapatma girişiminde bulunduğu kaydedilmişti.