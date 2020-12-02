Son dakika haberi... Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı

02.12.2020 00:39
Son dakika haberi... Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı, System.String[]

Son dakika haber: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal ederek satan şahsı yakaladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki imal ederek satan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Sındırgı ilçesinde kaçak ve bandrolsüz içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen E.Ç. isimli şahsa ait araçta ve evde yapılan aramada, 30 litre kaçak rakı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaçak İçki, Balıkesir, Jandarma, Sındırgı, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sındırgı'da 30 litre kaçak içki yakalandı - Son Dakika


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