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Son dakika haberi | Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanık tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanık tahliye edildi

13.01.2022 16:26
Son dakika haberi | Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanık tahliye edildi

Son dakika haber: Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahla saldırdığı gerekçesiyle 7,5 yıla kadar hapsi istenen sanık tahliye edildi.

Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya silahla saldırdığı gerekçesiyle 7,5 yıla kadar hapsi istenen sanık tahliye edildi.

Fatih'te Sinemasal kurucusu Enes Kaya'ya 30 Temmuz günü silahla saldırdığı iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Recep Çetin'in yargılandığı davada mahkeme ara kararını açıkladı. İstanbul 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Enes Kaya ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Recep Çetin ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişimi sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Müşteki avukatı, farklı açıdan çekilmiş kamera kaydı olduğunu söyledi

Duruşmada müşteki Enes Kaya, maddi gerçeğin bulunmasını istediğini söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatı ise farklı açıdan çekilmiş bir kamera kaydı olduğunu söyleyerek, "Bu kayıtta sanık ateş ettiği sırada hedef kısmında çocukların kaçıştığı görülmektedir. Genel güvenliğinin tehlikeye atıldığına ilişkin görüntüdür. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Soruşturma aşamasında sunulmayan delilin bu aşamada sunulması kabul edilemez"

Tutuklu sanık Recep Çetin, savunmasında tahliyesini talep ederken sanık avukatı da "Müvekkilin tutuklu kalması cezalandırmaya dönüşmüştür. Soruşturma aşamasında sunulmayan delilin yargılamanın geldiği bu aşamada sunulması kabul edilemez" diye konuştu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mevcut aşamada tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın sorgusunun yapılmış olması ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tutuklu sanık Recep Çetin'in tahliyesine karar verdi. Davaya ilişkin görüşünü hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine de hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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Recep Çetin, Enes Kaya, Mahkeme, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanık tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sinemasal kurucusu Enes Kaya'yı silahla yaralayan sanık tahliye edildi - Son Dakika
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