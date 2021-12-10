Son dakika haberleri: SINIFIN PENCERESİNDEN ATLAYAN LİSELİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, eğitim gördüğü okulda 3'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan lise öğrencisi Yıldız Ö. (15), ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Emek Mahallesi'ndeki Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 10'uncu sınıf öğrencisi Yıldız Ö., üçüncü kattaki sınıfta yalnız başınayken pencereye çıkıp kendisini boşluğa bıraktı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Yıldız Ö. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yıldız Ö.?nün vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.