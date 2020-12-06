Son dakika haberi... Sınır kenti Kilis'te sokaklar sesiz - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerleri açık olurken, paket servis yapan işletmelerin üretime devam ediyor. Kilis kent merkezinden polis, kırsalda jandarma denetimlerini sürdürüyor. - KİLİS

Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak