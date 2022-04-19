Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler

19.04.2022 10:17
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yunanistan güvenlik güçleri tarafından 100'e yakın göçmen ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına gönderildi.

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından 100'e yakın göçmen ayakkabıları, elbiseleri ve değerli eşyaları alınarak yalın ayak Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına gönderildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 100'e yakın Suriye ve Afganistan uyruklu göçmen donmak üzereyken bulundu. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, bir kez daha Yunan güçlerinin zulmüne uğradı. Yunanistan birlikleri tarafından değerli eşyaları alınan göçmenler, yaşadıklarını anlattı. Göçmenlerin arasında bulunan tek kadın olan Suriyeli Sara Hadidi, annesinden ödünç aldığı altınları Yunan askerinin zorla gasp ettiğini söyledi. Sara'ya gazeteciler bot ve giyecek verdi. Daha sonra jandarma ekipleri tarafından toplama noktasına götürülen göçmenler, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra geri gönderme merkezine teslim edildi.

"ZALİM YUNAN BİZİ YAKALAYIP HER ŞEYİMİZİ ALDI"

Yunanistan güçleri tarafından altınlarının zorla alındığını ifade eden Sara Hadidi, "Yunan her şeyimizi almakla kalmadı, beraberinde köpeklerini de üstümüze saldılar. Sonra bizi gözaltına alıp, kadın erkek demeden sıra dayağına çektiler. Benim de altınlarımı, giysilerimi yani anlayacağınız her şeyimi aldılar. Yunan askeri her şeyimize el koydu, erzak çantalarımıza bile. Bizi yağmurda ve soğukta aç, sefil bıraktılar. Biz sadece karşıya geçmek istiyoruz ama onlar izin vermiyorlar. Üstüne bir de zulmediyorlar. 2 gündür yağmurlu ve soğuk havada dışarda mahsur kaldık. Allah'tan çocuklar babaannelerinin yanındaydı da onlar gelmedi" dedi.

"YAĞMURLU HAVADA YALIN AYAK GERİ İTİLDİK"

Türk askerlerinin her zaman kendilerine yardım ettiği için minnettar olduğunu belirten Havad Cesim, "Yunan askeri bizi yakalayıp çanta, telefon, para neyimiz varsa hepsini aldı. Türk askeri ise bu olay sonunda bize yiyecek, içecek, giyecek ve araba dahil olmak üzere her türlü ihtiyacımızda destek oldu. Üstüne dikkatli olmamız için bizi uyardı. Yardımlarını esirgemediler" diye konuştu.

"YUNAN VE BULGAR ZULMÜ BİZİ MAHVETTİ"

Yunan güçlerinin kendilerini soyduğunu söyleyen Ali Hayzin ise, "Zalim Yunan bizi yakalayıp her şeyimizi almakla kalmadı, bizi bu yağmur ve soğukta çok mağdur bir durumda bıraktı. Ne yazık ki elimizde bir şey bırakmadılar. Ne para ne telefon yani anlayacağınız bizi soydular ve yalın ayak bıraktılar. Şükür ki Türkiye Müslümanları bize çok merhametli davrandılar. Halkı, jandarması, polisi hepsi seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Yunan ve Bulgar zulmü bizi mahvetti. Ama Türkiye yardımını esirgemedi. Türkiye çok güzel bir yer ve Müslüman bir ülke. Şimdi ise İstanbul'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı - İHA)

Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler
Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sınırda Yunan zulmü: Göçmenleri ölüme ittiler - Son Dakika


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