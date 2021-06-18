Son dakika haberi... Sınırı geçmeye çalışırken yakalandı, eğitimli terörist çıktı

Son dakika haberi... SURİYE'ye, yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan M.M.A.'nın, PKK/KCK-PYD/YPG üyesi eğitimli terörist olduğu tespit edildi.

SURİYE'ye, yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan M.M.A.'nın, PKK/KCK-PYD/ YPG üyesi eğitimli terörist olduğu tespit edildi. Mardin'de, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan M.M.A., güvenlik güçlerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen M.M.A. sorguya alındı. Terör örgütüne katılmak için sınırı geçmeye çalıştığı belirlenen M.M.A'nın, 2016 yılında Suriye'nin Haseke Melikiyah Tel Adek kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, eğitimin ardından Kamışlı Rumeylan bölgesinde bulunan petrol kuyularında, savaşçı, nöbetçi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. M.M.A.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Son Dakika

Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz

Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti

İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek

Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar

1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor