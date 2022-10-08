Son dakika haberi... Sınırlarda son bir haftada 16 terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sınırlarda son bir haftada 16 terörist yakalandı

08.10.2022 15:43
Son dakika haberi... Sınırlarda son bir haftada 16 terörist yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Sınırlarda son bir haftada 12'si FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu 16 terörist yakalandı.

Sınırlarda son bir haftada 12'si FETÖ, 4'ü PKK terör örgütü mensubu 16 terörist yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, son bir haftada ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. İncelemede, şahıslardan 12'sinin FETÖ, 4'ünün PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sınırlarda son bir haftada 16 terörist yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sınırlarda son bir haftada 16 terörist yakalandı - Son Dakika
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