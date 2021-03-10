Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor

10.03.2021 12:43
Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor, System.String[]

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 10,5 milyon avroluk maliyetle balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, 10,5 milyon avroluk maliyetle balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen "Sinop'ta Güçlü Sektörlerin Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi" kapsamında Avrupa Birliği ile Türkiye mali iş birliği çerçevesinde finanse edilerek hayata geçirilecek tesisin yer tahsisi imza töreni yapıldı.

Vali Erol Karaömeroğlu, Valilik Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde yaptığı konuşmada, 2012 yılında çalışmalarına başlanan projeyle Sinop'un su ürünleri alanında bölgede cazibe merkezi haline dönüştürülmesinin amaçlandığını söyledi.

Projenin 2014 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunularak destek almaya hak kazandığını vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"2018 yılında proje tanımlama dokümanının onaylanmasına müteakip ihale hazırlık çalışmalarına geçilmiştir. 2020 yılında müşavirlik ve inşaat ihaleleri Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Proje ile kurulacak tesis, son 30 yıl içerisinde Sinop ilinde yapılan en büyük bütçeli yatırımlardan birisidir. Yaklaşık 30 ayda tamamlanması planlanan projemizin yer teslimi, müşavirlik ihalesini alan firma tarafından müteahhit firmaya yapılmıştır. Yakın bir zamanda Sinop OSB'de temeli atılacak tesisin 18 ayda tamamlanmasını bekliyoruz. Projenin kalan 12 ayında ise teknik yardım faaliyetleri devam edecek. 2023 yılı ortalarında da tesisimizin tamamlanarak su ürünleri sektörünün hizmetine sunulmasını bekliyoruz."

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç de Karadeniz'in balıkçılıkta çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Türkiye'de 2000 yılı sonrasında toplam deniz ürünleri avcılığının yüzde 70-80'inin Karadeniz'den sağlandığına dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Projemizin ilk ayağında Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 20 dönüm alanda su ürünlerinin işlenmesi, şoklanması ve depolanmasına yönelik tesis inşa edilecektir. Sinop ilimiz başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeler, proje ile kurulan ortak kullanım tesisinden faydalanacak ve rekabet güçlerini artıracaklardır. İşletmelerin üretim ve pazar koşullarının iyileştirilmesine, mevcut ve muhtemel pazarlar ile entegrasyon sağlanmasına katkı sağlayacak tesisle su ürünlerinde ticarileştirilebilir ürün sayımızı artırmış olacağız."

Konuşmaların ardından, 10,5 milyon avroya mal olacak, tamamlandığında aynı anda, işlenmiş 3 bin ton balığın depolarda muhafaza edilebileceği tesisin yapılacağı alanın ilgili firmaya tahsisi gerçekleştirildi.

Rekabetçi Sektörler Programı, Balıkçılık, Türkiye, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Berat Albayrak eleştirilerine sert çıktı: Damat kadar taş düşsün başınıza Eve giren hırsız battaniyenin altında yakalandı Aleyna Tilki, çalışamayan müzisyenler için harekete geçti Öğretmen, tartıştığı komşusunu kafasından vurdu Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı Daha iyi hizmet almak için referandumla başka ilçeye bağlanmak isteyen mahalle ortada kaldı Sıfır kilometre aracın şanzımanı hatalı çıktı, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldı Kamera kayıtlarını izleyen vatandaş, gelen geçenin merdivenlere tuvaletini yaptığını görünce şoka girdi
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Eski Başakşehirli Robinho, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı Eski Başakşehirli Robinho, bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası aldı         
12:10
Uber, İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmete başladı Uber, İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmete başladı         
12:05
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak Antalya'da 20 dekar alana passiflora meyvesi eken çiftçi, 3 milyon lira kazanacak         
11:18
Akşener, Papa pulundaki skandal harita üzerinden hükümete yüklendi Akşener, Papa pulundaki skandal harita üzerinden hükümete yüklendi         
11:05
Papa pulunda harita skandalı! Birçok kentimiz sözde Kürdistan sınırlarına dahil edildi Papa pulunda harita skandalı! Birçok kentimiz sözde Kürdistan sınırlarına dahil edildi         
10:30
22 yaşındaki genç 22 yaşındaki genç "Acınızı paylaşmayacağım" yazılı mesaj paylaşıp kendini kemerle astı         
10:29
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
MEB, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren program üzerinde çalışıyor! Okullar bütün yaz açık olacak MEB, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren program üzerinde çalışıyor! Okullar bütün yaz açık olacak         
09:54
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı Son Dakika! Öğrenci ve işçileri taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı: 2 kardeş hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı         
09:29
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Esporun yükselişi: Milyar dolarlık keşfedilmeyi bekleyen bir endüstri Esporun yükselişi: Milyar dolarlık keşfedilmeyi bekleyen bir endüstri         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 12:55:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Sinop'a 10,5 milyon avroluk yatırımla balık işleme ve paketleme tesisi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei