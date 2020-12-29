Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak - Son Dakika

Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak

29.12.2020 12:43
Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak, System.String[]

Son dakika haberi: Sinop'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi surların ortaya çıkarılacağı Kent Meydanı Projesiyle şehrin turizm alanında ivme kazanması bekleniyor.

Sinop'ta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanacak ve 2 bin 500 yıllık tarihi surların ortaya çıkarılacağı Kent Meydanı Projesiyle şehrin turizm alanında ivme kazanması bekleniyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AA muhabirine, kent ve ülke tarihi açısından önemli bir değere sahip, tarihi surların da turizme kazandırılacağı projenin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandığını söyledi.

Toplu Konut İdaresi tarafından hazırlanan projenin kısa sürede ihale aşamasına gelmesini beklediklerini anlatan Maviş, "Önemli bir turizm kenti olan Sinop, bu projenin tamamlanmasıyla turizmde yeni bir ivme kazanacak." dedi.

Maviş, hedeflerinin Sinopluların yıllardır özlemini kurdukları bir projeyi hayata geçirmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinop Kent Meydanı Projesi hem tarih hem de turizm açısından çok önemli. Bilindiği gibi o bölgede tarihi surlarımız var. Biz ilk etapta surlar çevresinde binaları yıkarak tarihimizi gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Bunu yaparken de aynı zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunulanacak muhteşem bir alan yaratmak arzusundayız. TOKİ tarafından hazırlanan proje Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Şimdi sırada ihale edilmesi var." diye konuştu.

Projenin hayata geçmesinde önemli paya sahip Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür eden Maviş, "Proje yeni yılla start alacaktır inşallah. Şimdiden kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

AK Parti, Samsun, Turizm, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Hülya Avşar, kıyafetiyle nefes kesiyor Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Yaza evleneceklerdi! Feci kazada genç kız yaşamını yitirdi, nişanlısı yaralandı Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak
Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı Gelecek Partisi'nde istifa şoku! 5 ilçe teşkilatı daha görevi bıraktı         
12:28
Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti Eşi kanlar içerisinde buldu! Dolandırılmayı hazmedemeyince mesaj bırakıp intihar etti         
12:08
Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor Messi ve Suarez, Inter Miami'de yeniden buluşmaya hazırlanıyor         
11:56
Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL Türkiye'de il bazında en yüksek asgari ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL         
11:49
Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor Çocuklarına duyduğu özlemi, kocasının hediye ettiği Pamuk'la gidermeye çalışıyor         
11:23
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak         
10:49
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Beyoğlu'ndaki bıçaklı kavga anbean kamerada! Boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti         
10:30
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı Yayıncı kuruluş spikeri Seyhan Şaşko'nun 1 yıldır Ersin Düzen ile birlikte olduğu ortaya çıktı         
09:59
Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor         
09:59
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek Son dakika: Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıkları erken ödenecek         
09:41
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 12:48:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Sinop, meydan projesiyle turizmde ivme kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei