Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü

24.06.2022 11:04
Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Sinop'un Durağan ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sinop'un Durağan ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Köklen köyünde ıhlamur toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan iki çocuk babası 52 yaşındaki Selami Taşhan, dengesini kaybederek düştü.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Taşhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taşhan'ın cenazesi incelemenin ardından Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sinop'ta ağaçtan düşen kişi öldü - Son Dakika
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