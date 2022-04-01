Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

01.04.2022 11:16
Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

Son dakika haberler: Sinop'ta jandarma tarafından 'çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık' suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.

Sinop'ta jandarma tarafından 'çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık' suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen iki ayrı operasyon ile Durağan ilçesinde 'çocuk istismarı' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

Aynı zamanda Sinop merkez ilçede 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığı' suçundan aranan, hakkında 3 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan iki şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. - SİNOP

Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sinop'ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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