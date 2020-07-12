Son dakika haberi! Sinop'ta baba ve iki oğlu boğularak can verdi

Son dakika gelişmesine göre Sinop'ta baba ve iki oğlu boğularak can verdi Sinop'un Ayancık ilçesi plajında baba ve iki oğlu boğularak can verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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