SİNOP'ta ormanlık alanda ot yangını çıktı. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, 2 dönümlük alan zarar gördü, bir kaplumbağa da öldü.

Kentte Nisi Göleti Ada mevkisindeki ormanlık alanda, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otların alev almasıyla başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları başlatılan bölgedeki yangında, 2 dönüm alan zarar gördü, bir kaplumbağa da öldü.İtfaiye eri Can Turan'ın cansız kaplumbağayı kucağına aldığı ve üzüntüsünün yer aldığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.