Son dakika haberi... Sinop'ta havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sinop'ta havaya ateş açan şahıs yakalandı

12.10.2022 13:03
Son dakika haberi... Sinop'ta havaya ateş açan şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Sinop'un Erfelek ilçesinde havaya ateş açan 1 kişi güvenlik güçlerince tespit edilerek kullandığı ruhsatsız tabanca ve mermilerle birlikte yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde havaya ateş açan 1 kişi güvenlik güçlerince tespit edilerek kullandığı ruhsatsız tabanca ve mermilerle birlikte yakalandı.

Erfelek'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş devriyesi sırasında tabanca sesi fark ederek inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 27 kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs emniyette gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

YORUMLAR
500
Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor Sinop yerel haberi | Sinop'ta yıkılma tehlikesi oluşan binada çalışmalar devam ediyor Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: İHA

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Sinop'ta havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
12:43 Beşiktaş'a Salih Uçan müjdesi! Sakatlığını atlattı, Trabzonspor maçına hazır
12:43 Bakan Kurum, TOKİ'nin "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesinde tapuların verileceği tarihi açıkladı
12:38 Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan "zam" iddialarına yanıt: Yakın zamanda kırmızı ete bir zam görünmüyor
12:41 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:27 Marcao, Sevilla'nın Dortmun'la oynadığı mücadeledeki performansıyla büyük beğeni topladı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl önce talimat vermişti! Cezaevi ziyareti öncesi 1 günde boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 13:45:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sinop'ta havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement