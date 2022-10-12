Erfelek'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel asayiş devriyesi sırasında tabanca sesi fark ederek inceleme başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 27 kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şahıs emniyette gözaltına alınırken hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Sinop'ta havaya ateş açan şahıs yakalandı - Son Dakika

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