Son dakika haberi | Sinop'ta jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sinop'ta jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu

12.05.2022 15:46
Son dakika haberi | Sinop'ta jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Sinop'ta düzenlenen operasyonda toz esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet çalıntı ağaç kesme motorları ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen operasyonda toz esrar, metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet çalıntı ağaç kesme motorları ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Saraydüzü ilçesinde 3 şahsa yönelik yürütülen, hassas burunlu köpeklerin katılımıyla yürütülen operasyonda Zaim köyünden çalınan odun motorları, ruhsatsız tüfek, esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Adli makamların talimatları doğrultusunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlatıldı. - SİNOP

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Metamfetamin, Av Tüfeği, Esrar, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sinop'ta jandarmadan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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