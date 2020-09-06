Sinop'ta otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.
Çağrı Acar'ın kullandığı otomobil, kent merkezindeki Kumkapı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Sedanur Ö. ve Engin K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Acar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:45 - Kaynak: AA
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