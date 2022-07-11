Ekipler, araçlarına aldıkları kuşu emniyet binasına götürerek su ve yem verdi. Bir süre bakımı yapılan kuş, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Çeltikçi, Gerze, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Sinop'ta polisin bulduğu yaralı kuş tedavisinin ardından salıverilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.