Son dakika haberi... Sinop'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sinop'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

23.03.2022 13:08
Son dakika haberi... Sinop'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sinop'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Zeytinlik Mahallesi Gazi Caddesi'nde süratli şekilde seyreden otomobilin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması, Bülent Ecevit Caddesi'nde bir motosikletin devrilmesi ve Ordu Mahallesi'nde kontrolden çıkan hafif ticari aracın virajı alamayarak tarlaya devrilmesi yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, Kaleyazısı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde kavşakta otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpması da görülüyor.

Trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Trafik kuralları hayati önem taşıyor. Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım." mesajı paylaşıldı.

YORUMLAR
500
Türkeli'de Orman Haftası etkinliği Türkeli'de Orman Haftası etkinliği Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu Sinop'ta 400 fidan toprakla buluştu

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Trafik Kazaları, Sinop, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sinop'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:34 Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sinop'ta trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement